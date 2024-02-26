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Полянский Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1869

Дата смерти

01.12.1914

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1869

Отец: Полянский Василий

Мать: Полянская ?

Рождение ребёнка
22.05.1899

Сын: Полянский Николай Петрович

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
17.01.1901

Сын: Полянский Владимир Петрович

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Термез, Узбекистан
Рождение ребёнка
1904

Дочь: Семенова Мария Петровна

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Рождение ребёнка
01.09.1906

Дочь: Орловская Елена Петровна

Мать ребёнка: Полянская Наталия Георгиевна

Бракосочетание
Около 1912

Жена: Полянская Наталия Георгиевна

Смерть
01.12.1914
Сохачев
Причина смерти: На войне
Похороны
Неизвестно
г. Ташкент
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