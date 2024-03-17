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Боталов Семен

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Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

17.04.1888

Дата смерти

05.04.1960

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888

Отец: Баталов Макарий (Макар)

Мать: Евдакия

Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931
Крещение
17.04.1888
Воспреемник: Степан Васильев из той же деревни, крестил священник Алексей Денисов
Рождение ребёнка
06.01.1907

Дочь: (Боталов) Анастасия

Мать ребёнка: Агрипина

Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Боталов Михаил

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Касаткина (Боталова) Антонина

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: (Боталова) Анастасия

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
20.02.1920

Сын: Боталов Евгений

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
04.04.1925

Дочь: Мальцева (Боталова) Лидия

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
29.06.1927

Дочь: (Боталова) Римма

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский Район Кировской обасти
Рождение ребёнка
05.11.1929

Сын: Баталов Андрей

Мать ребёнка: Агрипина

Унинский район Кировской обасти
Смерть
05.04.1960
Похороны
Неизвестно

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