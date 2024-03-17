Боталов Семен
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения17.04.1888
Дата смерти05.04.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
17.04.1888
Отец: Баталов Макарий (Макар)
Мать: Евдакия
Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931
Крещение
17.04.1888
Воспреемник: Степан Васильев из той же деревни, крестил священник Алексей Денисов
Рождение ребёнка
06.01.1907
Дочь: (Боталов) Анастасия
Мать ребёнка: Агрипина
Рождение ребёнка
24.07.1910
Сын: Боталов Михаил
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Касаткина (Боталова) Антонина
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: (Боталова) Анастасия
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
20.02.1920
Сын: Боталов Евгений
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
04.04.1925
Дочь: Мальцева (Боталова) Лидия
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
29.06.1927
Дочь: (Боталова) Римма
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский Район Кировской обасти
Рождение ребёнка
05.11.1929
Сын: Баталов Андрей
Мать ребёнка: Агрипина
Унинский район Кировской обасти
Смерть
05.04.1960
Похороны
Неизвестно