Боталов Евгений
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения20.02.1920
Дата смерти28.12.1942
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920
Отец: Боталов Семен
Мать: Агрипина
Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931, бежал
Военная служба
Неизвестно
Призван Унинским РВК, красноормеец, стрелок
Смерть
28.12.1942
погиб в плену в лагере смерти «Гросс-лазарет»от ран
Похороны
Неизвестно