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Боталов Евгений

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Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

20.02.1920

Дата смерти

28.12.1942

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.02.1920

Отец: Боталов Семен

Мать: Агрипина

Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931, бежал
Военная служба
Неизвестно
Призван Унинским РВК, красноормеец, стрелок
Смерть
28.12.1942
погиб в плену в лагере смерти «Гросс-лазарет»от ран
Похороны
Неизвестно

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