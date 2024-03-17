Агрипина
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.06.1886
Дата смерти1932
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
выслана в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
06.01.1907
Дочь: (Боталов) Анастасия
Отец ребёнка: Боталов Семен
Рождение ребёнка
24.07.1910
Сын: Боталов Михаил
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.05.1914
Дочь: Касаткина (Боталова) Антонина
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
14.04.1917
Дочь: (Боталова) Анастасия
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
20.02.1920
Сын: Боталов Евгений
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
04.04.1925
Дочь: Мальцева (Боталова) Лидия
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
29.06.1927
Дочь: (Боталова) Римма
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский Район Кировской обасти
Рождение ребёнка
05.11.1929
Сын: Баталов Андрей
Отец ребёнка: Боталов Семен
Унинский район Кировской обасти
Смерть
1932