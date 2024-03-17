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Агрипина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.06.1886

Дата смерти

1932

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.06.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
выслана в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
06.01.1907

Дочь: (Боталов) Анастасия

Отец ребёнка: Боталов Семен

Рождение ребёнка
24.07.1910

Сын: Боталов Михаил

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
31.05.1914

Дочь: Касаткина (Боталова) Антонина

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
14.04.1917

Дочь: (Боталова) Анастасия

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
20.02.1920

Сын: Боталов Евгений

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
04.04.1925

Дочь: Мальцева (Боталова) Лидия

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
29.06.1927

Дочь: (Боталова) Римма

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский Район Кировской обасти
Рождение ребёнка
05.11.1929

Сын: Баталов Андрей

Отец ребёнка: Боталов Семен

Унинский район Кировской обасти
Смерть
1932

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