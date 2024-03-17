Боталов Михаил
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения24.07.1910
Дата смерти10.07.1941
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910
Отец: Боталов Семен
Мать: Агрипина
Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931, бежал
Военная служба
Неизвестно
красноормеец, стрелок
Смерть
10.07.1941
Причина смерти: Умер в концлагерь Офлаг 60 | пропал без вести
Рождение ребёнка
?.03.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: ?
Похороны
Неизвестно