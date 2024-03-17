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Боталов Михаил

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Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

24.07.1910

Дата смерти

10.07.1941

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.07.1910

Отец: Боталов Семен

Мать: Агрипина

Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931, бежал
Военная служба
Неизвестно
красноормеец, стрелок
Смерть
10.07.1941
Причина смерти: Умер в концлагерь Офлаг 60 | пропал без вести
Рождение ребёнка
?.03.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Похороны
Неизвестно

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