Мальцева (Боталова) Лидия
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения04.04.1925
Дата смерти04.07.2016
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1925
Отец: Боталов Семен
Мать: Агрипина
Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслана в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
29.08.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
04.07.2016