Мальцева (Боталова) Лидия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мальцева (Боталова) Лидия

Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

04.04.1925

Дата смерти

04.07.2016

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.04.1925

Отец: Боталов Семен

Мать: Агрипина

Унинский район Кировской области
Место жительства
Неизвестно
выслана в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
29.08.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
04.07.2016

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