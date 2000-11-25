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Баталов Андрей

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Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

05.11.1929

Дата смерти

25.11.2000

Пол

Мужской

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Жена

1932 г.р.

Дети

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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929

Отец: Боталов Семен

Мать: Агрипина

Унинский район Кировской обасти
Развод
Неизвестно

Жена: Баталова (Окунева) Нина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Баталова (Окунева) Нина

Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баталова (Окунева) Нина

Рождение ребёнка
03.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Баталова (Окунева) Нина

Смерть
25.11.2000
Причина смерти: Утопление в воде (утонул в ванной)
Похороны
Неизвестно

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