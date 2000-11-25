Баталов Андрей
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения05.11.1929
Дата смерти25.11.2000
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.11.1929
Отец: Боталов Семен
Мать: Агрипина
Унинский район Кировской обасти
Развод
Неизвестно
Жена: Баталова (Окунева) Нина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Баталова (Окунева) Нина
Место жительства
Неизвестно
выслан в Сибирь как член семи кулаков 1931
Рождение ребёнка
18.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баталова (Окунева) Нина
Рождение ребёнка
03.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Баталова (Окунева) Нина
Смерть
25.11.2000
Причина смерти: Утопление в воде (утонул в ванной)
Похороны
Неизвестно