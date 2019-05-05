Баталова (Окунева) Нина
Место рожденияд.Шугуры Татауровский р-н
Дата рождения05.01.1932
Дата смерти05.05.2019
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932
Отец: Окунев Николай
Нолинский район Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Ефремов Николай
Развод
Неизвестно
Муж: Баталов Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Баталов Андрей
Рождение ребёнка
18.11.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталов Андрей
Рождение ребёнка
03.04.1954
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Баталов Андрей
Смерть
05.05.2019
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно