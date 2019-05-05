Баталова (Окунева) Нина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Баталова (Окунева) Нина

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Место рождения

д.Шугуры Татауровский р-н

Дата рождения

05.01.1932

Дата смерти

05.05.2019

Пол

Женский

Отец

Мать

1910 г.р.

Муж

1929 г.р.
1930 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.01.1932

Отец: Окунев Николай

Мать: Окунева (Платунова) Евдокия

Нолинский район Кировской области
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ефремов Николай

Развод
Неизвестно

Муж: Баталов Андрей

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Баталов Андрей

Рождение ребёнка
18.11.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталов Андрей

Рождение ребёнка
03.04.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Баталов Андрей

Смерть
05.05.2019
Причина смерти: Инсульт
Похороны
Неизвестно

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