Окунева (Платунова) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Окунева (Платунова) Евдокия

Место рождения

д.Шугуры Татауровский р-н (соврем. Налинский) Кировской области

Дата рождения

1910

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Платунов Степан

Мать: Евдокия

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Окунев Николай

Рождение ребёнка
05.01.1932

Дочь: Баталова (Окунева) Нина

Отец ребёнка: Окунев Николай

Нолинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка | рак желудка, последствия голода ВОВ
Похороны
Неизвестно

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