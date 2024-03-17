Окунева (Платунова) Евдокия
Место рожденияд.Шугуры Татауровский р-н (соврем. Налинский) Кировской области
Дата рождения1910
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Отец: Платунов Степан
Мать: Евдокия
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Окунев Николай
Рождение ребёнка
05.01.1932
Дочь: Баталова (Окунева) Нина
Отец ребёнка: Окунев Николай
Нолинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Рак желудка | рак желудка, последствия голода ВОВ
Похороны
Неизвестно