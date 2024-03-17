Платунов Степан — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатунов Степан

Платунов Степан

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

1910 г.р.
1920 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Татьяна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Татьяна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гревцова (Платунова) Феня

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платунов Василий

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Окунева (Платунова) Евдокия

Мать ребёнка: Евдокия

Рождение ребёнка
14.11.1920

Дочь: (Платунова) Екатерина

Мать ребёнка: Евдокия

Смерть
Неизвестно

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