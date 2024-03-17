Платунов Степан
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Татьяна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гревцова (Платунова) Феня
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платунов Василий
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Окунева (Платунова) Евдокия
Мать ребёнка: Евдокия
Рождение ребёнка
14.11.1920
Дочь: (Платунова) Екатерина
Мать ребёнка: Евдокия
Смерть
Неизвестно