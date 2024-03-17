Платунов Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПлатунов Василий

Платунов Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Платунов Степан

Мать: Евдокия

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Евгения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евгения

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
несчастный случай на работе. работал порузчиком на автокране

Мы используем куки для улучшения работы сайта.