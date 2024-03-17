Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдокия

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1928

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Гревцова (Платунова) Феня

Отец ребёнка: Платунов Степан

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Платунов Василий

Отец ребёнка: Платунов Степан

Рождение ребёнка
1910

Дочь: Окунева (Платунова) Евдокия

Отец ребёнка: Платунов Степан

Рождение ребёнка
14.11.1920

Дочь: (Платунова) Екатерина

Отец ребёнка: Платунов Степан

Смерть
1928
от Тифа

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