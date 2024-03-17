Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1928
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Гревцова (Платунова) Феня
Отец ребёнка: Платунов Степан
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Платунов Василий
Отец ребёнка: Платунов Степан
Рождение ребёнка
1910
Дочь: Окунева (Платунова) Евдокия
Отец ребёнка: Платунов Степан
Рождение ребёнка
14.11.1920
Дочь: (Платунова) Екатерина
Отец ребёнка: Платунов Степан
Смерть
1928
от Тифа