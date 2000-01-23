Касаткина (Боталова) Антонина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Касаткина (Боталова) Антонина

Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

31.05.1914

Дата смерти

23.01.2000

Пол

Женский

Отец

1888 г.р.

Мать

1886 г.р.

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914

Отец: Боталов Семен

Мать: Агрипина

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Касаткин Алексей

Рождение ребёнка
06.04.1939

Дочь: Валуй (Касаткина) Римма

Отец ребёнка: Касаткин Алексей

Нолинский район Кировской области
Смерть
23.01.2000
Похороны
Неизвестно

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