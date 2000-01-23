Касаткина (Боталова) Антонина
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения31.05.1914
Дата смерти23.01.2000
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.05.1914
Отец: Боталов Семен
Мать: Агрипина
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Касаткин Алексей
Рождение ребёнка
06.04.1939
Дочь: Валуй (Касаткина) Римма
Отец ребёнка: Касаткин Алексей
Нолинский район Кировской области
Смерть
23.01.2000
Похороны
Неизвестно