Валуй (Касаткина) Римма
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения06.04.1939
Дата смерти15.07.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939
Отец: Касаткин Алексей
Нолинский район Кировской области
Рождение ребёнка
16.07.1962
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Валуй Семен
Смерть
15.07.2002
Причина смерти: Рак крови
Похороны
Неизвестно