Валуй (Касаткина) Римма — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Валуй (Касаткина) Римма

Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

06.04.1939

Дата смерти

15.07.2002

Пол

Женский

Отец

Мать

1914 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.04.1939

Отец: Касаткин Алексей

Мать: Касаткина (Боталова) Антонина

Нолинский район Кировской области
Рождение ребёнка
16.07.1962

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Валуй Семен

Смерть
15.07.2002
Причина смерти: Рак крови
Похороны
Неизвестно

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