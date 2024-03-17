Касаткин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Касаткина (Боталова) Антонина
Рождение ребёнка
06.04.1939
Дочь: Валуй (Касаткина) Римма
Мать ребёнка: Касаткина (Боталова) Антонина
Нолинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно