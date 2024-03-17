Касаткин Алексей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКасаткин Алексей

Касаткин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Касаткина (Боталова) Антонина

Рождение ребёнка
06.04.1939

Дочь: Валуй (Касаткина) Римма

Мать ребёнка: Касаткина (Боталова) Антонина

Нолинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно

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