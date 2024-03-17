Баталов Макарий (Макар)
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения28.03.1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1860
Отец: Боталов Матфий
Мать: не указана
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
17.04.1888
Сын: Боталов Семен
Мать ребёнка: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
07.06.1890
Сын: Боталов Василий
Мать ребёнка: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
09.06.1892
Сын: Боталов Иван
Мать ребёнка: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
23.12.1895
Сын: Боталов Федор
Мать ребёнка: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1899
Дочь: (Боталова) Мария
Мать ребёнка: Евдакия
Унинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно