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Баталов Макарий (Макар)

Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

28.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1860

Отец: Боталов Матфий

Мать: не указана

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Боталов Семен

Мать ребёнка: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Боталов Василий

Мать ребёнка: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
09.06.1892

Сын: Боталов Иван

Мать ребёнка: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Боталов Федор

Мать ребёнка: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боталова) Мария

Мать ребёнка: Евдакия

Унинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно

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