Боталов Иван
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения09.06.1892
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1892
Отец: Баталов Макарий (Макар)
Мать: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1926
Сын: Боталов Леонид
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно