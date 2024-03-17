Боталов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Иван

Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

09.06.1892

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1860 г.р.

Мать

1860 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.06.1892

Отец: Баталов Макарий (Макар)

Мать: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
1926

Сын: Боталов Леонид

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно

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