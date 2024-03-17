Евдакия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Евдакия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.03.1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.03.1860

Отец: Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.04.1888

Сын: Боталов Семен

Отец ребёнка: Баталов Макарий (Макар)

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
07.06.1890

Сын: Боталов Василий

Отец ребёнка: Баталов Макарий (Макар)

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
09.06.1892

Сын: Боталов Иван

Отец ребёнка: Баталов Макарий (Макар)

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
23.12.1895

Сын: Боталов Федор

Отец ребёнка: Баталов Макарий (Макар)

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
1899

Дочь: (Боталова) Мария

Отец ребёнка: Баталов Макарий (Макар)

Унинский район Кировской области
Смерть
Неизвестно

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