Боталов Федор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Боталов Федор

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Место рождения

д.Митенки Елганское сельское поселение

Дата рождения

23.12.1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1895

Отец: Баталов Макарий (Макар)

Мать: Евдакия

Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Боталов) Глаша

Мать ребёнка: Мария

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мария

Рождение ребёнка
1913

Сын: Боталов Андрей

Мать ребёнка: Мария

Смерть
Неизвестно

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