Боталов Федор
Место рожденияд.Митенки Елганское сельское поселение
Дата рождения23.12.1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1895
Отец: Баталов Макарий (Макар)
Мать: Евдакия
Унинский район Кировской области
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Боталов) Глаша
Мать ребёнка: Мария
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мария
Рождение ребёнка
1913
Сын: Боталов Андрей
Мать ребёнка: Мария
Смерть
Неизвестно