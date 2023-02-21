Горбачёва (Крестьянинова) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1904
Дата смерти19.06.1982
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лидия
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1926
Сын: Горбачёв Дмитрий
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Горбачёв Владимир
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.07.1929
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горбачёв Анатолий Иванович
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
07.10.1934
Сын: Горбачёв Геннадий Иванович
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
11.03.1936
Сын: Горбачёв Алексей
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
21.04.1938
Рождение ребёнка
23.02.1941
Дочь: Придицкая Екатерина Ивановна
Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич
Рождение ребёнка
27.10.1943
Рождение ребёнка
13.07.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
19.06.1982
Причина смерти: рак кишечника 4 степени
Похороны
Неизвестно