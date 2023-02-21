Горбачёва (Крестьянинова) Мария Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Крестьянинова) Мария Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1904

Дата смерти

19.06.1982

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1904

Отец: Крестьянинов Иван Спиридонович

Мать: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лидия

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Горбачёв Дмитрий

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Горбачёв Владимир

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1929

Сын: Горбачев Борис Иванович

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Горбачёв Анатолий Иванович

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.10.1934

Сын: Горбачёв Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.03.1936

Сын: Горбачёв Алексей

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.02.1941

Дочь: Придицкая Екатерина Ивановна

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Иван Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачёв Иван Алексеевич

Смерть
19.06.1982
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: рак кишечника 4 степени
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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