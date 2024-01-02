Моторина (Горбачёва) Лидия
Место рождения
Дата рождения21.04.1938
Дата смерти02.01.2024
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.09.1960
Дочь: Задворочкина (Моторина) Елена Анатольевна
Отец ребёнка: Моторин Анатолий Иванович
Рождение ребёнка
11.07.1970
Сын: Моторин Александр Анатольевич
Отец ребёнка: Моторин Анатолий Иванович
Смерть
02.01.2024