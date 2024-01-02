Моторина (Горбачёва) Лидия 21.04.1938 — найти родственников по фамилии на Familio
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Моторина (Горбачёва) Лидия

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

21.04.1938

Дата смерти

02.01.2024

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.04.1938

Отец: Горбачёв Иван Алексеевич

Мать: Горбачёва (Крестьянинова) Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Моторин Анатолий Иванович

Рождение ребёнка
19.09.1960

Дочь: Задворочкина (Моторина) Елена Анатольевна

Отец ребёнка: Моторин Анатолий Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1970

Сын: Моторин Александр Анатольевич

Отец ребёнка: Моторин Анатолий Иванович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
02.01.2024

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