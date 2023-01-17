Горбачёв Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рождения02.04.1904
Дата смерти29.07.1974
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904
Рождение ребёнка
1925
Дочь: Лидия
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1926
Сын: Горбачёв Дмитрий
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
03.09.1927
Сын: Горбачёв Владимир
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.07.1929
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
1930
Сын: Горбачёв Анатолий Иванович
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
07.10.1934
Сын: Горбачёв Геннадий Иванович
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
11.03.1936
Сын: Горбачёв Алексей
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
21.04.1938
Рождение ребёнка
23.02.1941
Дочь: Придицкая Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
27.10.1943
Рождение ребёнка
13.07.1946
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Горбачёва Мария Ивановна
Смерть
29.07.1974
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно