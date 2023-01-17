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Горбачёв Иван Алексеевич

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Место рождения

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

02.04.1904

Дата смерти

29.07.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.04.1904

Отец: Горбачёв Алексей Моисеевич

Мать: Горбачёва Екатерина Алексеевна

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1925

Дочь: Лидия

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1926

Сын: Горбачёв Дмитрий

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
03.09.1927

Сын: Горбачёв Владимир

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1929

Сын: Горбачев Борис Иванович

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1930

Сын: Горбачёв Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
07.10.1934

Сын: Горбачёв Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.03.1936

Сын: Горбачёв Алексей

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
21.04.1938

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
23.02.1941

Дочь: Придицкая Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
27.10.1943

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
13.07.1946

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачёва Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачёва Мария Ивановна

Смерть
29.07.1974
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Причина смерти: Атеросклероз сосудов головного мозга
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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