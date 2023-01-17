Горбачёва (Пыркова) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Пыркова) Екатерина Алексеевна

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Место рождения

Кудрявцево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1882

Дата смерти

09.03.1956

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: Пырков Алексей

Мать: не указана

Кудрявцево, Кольчугинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
03.?.1902

Муж: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
02.04.1904

Сын: Горбачёв Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1905

Сын: Горбачёв Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Поляны, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
15.02.1908

Дочь: Калугина Агафья Алексеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
05.03.1910

Дочь: Курепина Евдокия Алексеевна

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
27.07.1915

Сын: Горбачёв Николай

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Горбачёв Александр

Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич

Смерть
09.03.1956
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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