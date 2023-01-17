Горбачёва (Пыркова) Екатерина Алексеевна
Место рождения
Дата рождения1882
Дата смерти09.03.1956
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: Пырков Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
03.?.1902
Рождение ребёнка
02.04.1904
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
1905
Сын: Горбачёв Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
15.02.1908
Дочь: Калугина Агафья Алексеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
05.03.1910
Дочь: Курепина Евдокия Алексеевна
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
27.07.1915
Сын: Горбачёв Николай
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Горбачёв Александр
Отец ребёнка: Горбачёв Алексей Моисеевич
Смерть
09.03.1956
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область