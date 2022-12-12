Курепина (Горбачёва) Евдокия Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.03.1910
Дата смерти11.10.1993
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
11.10.1993
Похороны
Неизвестно