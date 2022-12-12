Курепина (Горбачёва) Евдокия Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курепина (Горбачёва) Евдокия Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.03.1910

Дата смерти

11.10.1993

Пол

Женский

Отец

1870 г.р.

Мать

1882 г.р.

Муж

1909 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.03.1910

Отец: Горбачёв Алексей Моисеевич

Мать: Горбачёва Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курепин Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курепин Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курепин Григорий Максимович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Курепин Григорий Максимович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курепин Григорий Максимович

Смерть
11.10.1993
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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