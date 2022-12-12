Калугина (Горбачёва) Агафья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калугина (Горбачёва) Агафья Алексеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.02.1908

Дата смерти

25.12.1975

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908

Отец: Горбачёв Алексей Моисеевич

Мать: Горбачёва Екатерина Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Юрий Павлович

Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Константин Павлович

Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Николай Павлович

Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Калугин Павел Петрович

Смерть
25.12.1975
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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