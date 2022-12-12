Калугина (Горбачёва) Агафья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.02.1908
Дата смерти25.12.1975
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1908
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Константин Павлович
Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Калугин Павел Петрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
25.12.1975
Похороны
Неизвестно