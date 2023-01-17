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Калугин Павел Петрович

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Место рождения

Санино, Жаровская волость, Покровский уезд

Дата рождения

08.10.1907

Дата смерти

22.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1907

Отец: не указан

Мать: не указана

Санино, Жаровская волость, Покровский уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Юрий Павлович

Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Константин Павлович

Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Калугин Николай Павлович

Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Калугина Агафья Алексеевна

Смерть
22.11.1974
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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