Калугин Павел Петрович
Место рождения
Дата рождения08.10.1907
Дата смерти22.11.1974
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.10.1907
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Калугин Константин Павлович
Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Калугина Агафья Алексеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
22.11.1974
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область