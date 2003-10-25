Горбачёв Алексей
Место рождения
Дата рождения11.03.1936
Дата смерти25.10.2003
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936
Отец: Горбачёв Иван Алексеевич
Мать: Горбачёва Мария Ивановна
Бракосочетание
1959
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
1960
Дочь: Соломатина Светлана
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около 1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
25.10.2003
Похороны
Неизвестно