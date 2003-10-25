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Горбачёв Алексей

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.03.1936

Дата смерти

25.10.2003

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Жена

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Дети

1960 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1936

Отец: Горбачёв Иван Алексеевич

Мать: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
1959

Жена: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1960

Дочь: Соломатина Светлана

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Смерть
25.10.2003
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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