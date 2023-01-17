Соломатина (Горбачёва) Светлана — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатина (Горбачёва) Светлана

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Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

1960

Дата смерти

2017

Пол

Женский

Отец

1936 г.р.

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960

Отец: Горбачёв Алексей

Мать: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около ?.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Соломатин Константин

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соломатин Константин

Смерть
2017
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