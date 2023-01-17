Соломатина (Горбачёва) Светлана
Место рождения
Дата рождения1960
Дата смерти2017
ПолЖенский
Отец
Мать
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Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1960
Отец: Горбачёв Алексей
Мать: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Около ?.10.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Соломатин Константин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Соломатин Константин
Смерть
2017