Соломатин Константин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соломатин Константин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1960 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около ?.10.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Соломатина Светлана

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Соломатина Светлана

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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