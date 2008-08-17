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Горбачев Борис Иванович

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

11.07.1929

Дата смерти

17.08.2008

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929

Отец: Горбачёв Иван Алексеевич

Мать: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачева Елена Афанасьевна

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачева Елена Афанасьевна

Ташкент, Узбекистан
Смерть
17.08.2008
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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