Горбачев Борис Иванович
Место рождения
Дата рождения11.07.1929
Дата смерти17.08.2008
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.07.1929
Отец: Горбачёв Иван Алексеевич
Мать: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбачева Елена Афанасьевна
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбачева Елена Афанасьевна
Ташкент, Узбекистан
Смерть
17.08.2008
Похороны
Неизвестно