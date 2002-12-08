Горбачева (Королева) Елена Афанасьевна
Место рождения
Дата рождения17.01.1931
Дата смерти08.12.2002
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1931
Отец: Королев Афанасий Семенович
Мать: Королева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
22.01.1953
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачев Борис Иванович
Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.01.1958
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачев Борис Иванович
Ташкент, Узбекистан
Работа или профессия
Неизвестно
Школа-интернат №17
учительница математики
Образование
Неизвестно
Институт
Смерть
08.12.2002
Похороны
Неизвестно