Горбачева (Королева) Елена Афанасьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачева (Королева) Елена Афанасьевна

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Место рождения

Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область

Дата рождения

17.01.1931

Дата смерти

08.12.2002

Пол

Женский

Отец

1892 г.р.

Мать

1890 г.р.

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.01.1931

Отец: Королев Афанасий Семенович

Мать: Королева Анна Ивановна

Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
22.01.1953

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачев Борис Иванович

Ташкент, Узбекистан
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачев Борис Иванович

Ташкент, Узбекистан
Работа или профессия
Неизвестно
Школа-интернат №17
учительница математики
Образование
Неизвестно
Институт
Смерть
08.12.2002
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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