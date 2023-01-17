Королев Афанасий Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1972
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Королев Семен
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1918
Сын: Королев Михаил
Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
21.11.1928
Дочь: Додонова Александра
Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
17.01.1931
Дочь: Горбачева Елена Афанасьевна
Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Воронина Наталья
Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия
Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна
Смерть
1972
Похороны
Неизвестно