Королев Афанасий Семенович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоролев Афанасий Семенович

Королев Афанасий Семенович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1972

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Королев Семен

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1918

Сын: Королев Михаил

Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна

Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
21.11.1928

Дочь: Додонова Александра

Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
17.01.1931

Дочь: Горбачева Елена Афанасьевна

Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна

Курасовка, Ивнянский муниципальный район, Белгородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Воронина Наталья

Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия

Мать ребёнка: Королева Анна Ивановна

Смерть
1972
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close