Горбачев Николай Борисович
Место рожденияТашкент, Узбекистан
Дата рождения01.01.1958
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958
Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын: Горбачев Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Горбачева (Турова) Марина
Германия
Рождение ребёнка
27.03.1986
Дочь: Горбачева (Горбачева) Юлия Николаевна
Мать ребёнка: Горбачева (Турова) Марина
Джида