Горбачев Николай Борисович 01.01.1958 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачев Николай Борисович

Место рождения

Ташкент, Узбекистан

Дата рождения

01.01.1958

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1958

Отец: Горбачев Борис Иванович

Мать: Горбачева (Королева) Елена Афанасьевна

Ташкент, Узбекистан
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Горбачева (Турова) Марина

Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Горбачев Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Горбачева (Турова) Марина

Германия
Рождение ребёнка
27.03.1986

Дочь: Горбачева (Горбачева) Юлия Николаевна

Мать ребёнка: Горбачева (Турова) Марина

Джида

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