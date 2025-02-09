Горбачева (Горбачева) Юлия Николаевна
Место рожденияДжида
Дата рождения27.03.1986
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.03.1986
Джида
Образование
Неизвестно
РМАТ Российская международная академия туризма
окончила вуз - РМАТ, Российская международная академия туризма
Образование
С 2001 по 2005
8 медицинское училище
окончила колледж - 8 медицинское училище
Образование
С 2006
Московский институт лингвистики
училась в Московском институте лингвистики | Current education:1
Бракосочетание
Около 08.07.2006
Муж: Мехряков Евгений
Рождение ребёнка
26.03.2008
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мехряков Евгений
Рождение ребёнка
Около 21.06.2010
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мехряков Евгений
Москва, город федерального значения Москва