Горбачева (Турова) Марина 21.07.1961 — найти родственников по фамилии на Familio
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Горбачева (Турова) Марина

Место рождения

Рига, Rīga

Дата рождения

21.07.1961

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1961

Отец: не указан

Мать: не указана

Рига, Rīga
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горбачев Николай Борисович

Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1968 по 1978
38 школа
Окончила школу №38 в Риге
Образование
С 1978 по 1980
Рига, Rīga
окончила РТУ - Рижский технический университет (бывш. РПИ) (RTU)
Рождение ребёнка
Около 1982

Сын: Горбачев Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Горбачев Николай Борисович

Германия
Образование
С 1982 по 1985
Рига, Rīga
окончила Латвийский университет (бывш. ЛГУ, ЛГУ им. П. Стучки) (LU)
Рождение ребёнка
27.03.1986

Дочь: Горбачева (Горбачева) Юлия Николаевна

Отец ребёнка: Горбачев Николай Борисович

Джида
Работа или профессия
С 2002 по 2007
ГУП ДЕЗ Бабушкинского района
работала в ГУП ДЕЗ Бабушкинского района
Работа или профессия
С 2007
ГУ «ИС ТО Бабушкинского района»
работает в ГУ «ИС ТО Бабушкинского района» | Current occupation:1

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