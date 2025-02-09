Горбачева (Турова) Марина
Место рождения
Дата рождения21.07.1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1961
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Образование
С 1968 по 1978
38 школа
Окончила школу №38 в Риге
Образование
С 1978 по 1980
окончила РТУ - Рижский технический университет (бывш. РПИ) (RTU)
Рождение ребёнка
Около 1982
Сын: Горбачев Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Горбачев Николай Борисович
Германия
Образование
С 1982 по 1985
окончила Латвийский университет (бывш. ЛГУ, ЛГУ им. П. Стучки) (LU)
Рождение ребёнка
27.03.1986
Дочь: Горбачева (Горбачева) Юлия Николаевна
Отец ребёнка: Горбачев Николай Борисович
Джида
Работа или профессия
С 2002 по 2007
ГУП ДЕЗ Бабушкинского района
работала в ГУП ДЕЗ Бабушкинского района
Работа или профессия
С 2007
ГУ «ИС ТО Бабушкинского района»
работает в ГУ «ИС ТО Бабушкинского района» | Current occupation:1