Горбачёв Владимир
Место рождения
Дата рождения03.09.1927
Дата смерти04.07.1993
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927
Отец: Горбачёв Иван Алексеевич
Мать: Горбачёва Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбачёва Лидия Сергеевна
Рождение ребёнка
03.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Горбачёва Лидия Сергеевна
Смерть
04.07.1993
Похороны
Неизвестно