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Горбачёв Владимир

Место рождения

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область

Дата рождения

03.09.1927

Дата смерти

04.07.1993

Пол

Мужской

Отец

1904 г.р.

Мать

1904 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.09.1927

Отец: Горбачёв Иван Алексеевич

Мать: Горбачёва Мария Ивановна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачёва Лидия Сергеевна

Рождение ребёнка
03.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Горбачёва Лидия Сергеевна

Смерть
04.07.1993
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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