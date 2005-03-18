Горбачёва (Танина) Лидия Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Горбачёва (Танина) Лидия Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1933

Дата смерти

18.03.2005

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1933

Отец: Танин Сергей

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Владимир

Рождение ребёнка
03.12.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Горбачёв Владимир

Смерть
18.03.2005
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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