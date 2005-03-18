Горбачёва (Танина) Лидия Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1933
Дата смерти18.03.2005
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1933
Отец: Танин Сергей
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачёв Владимир
Рождение ребёнка
03.12.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Горбачёв Владимир
Смерть
18.03.2005
Похороны
Неизвестно