Моторин Анатолий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.10.1935
Дата смерти13.08.1991
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.09.1960
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.07.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
13.08.1991
Похороны
Неизвестно