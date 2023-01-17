Моторин Анатолий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Моторин Анатолий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.10.1935

Дата смерти

13.08.1991

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.10.1935

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.09.1960

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
11.07.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
13.08.1991
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Похороны
Неизвестно
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
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