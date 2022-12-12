Крестьянинов Иван Спиридонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1873
Дата смерти1951
ПолМужской
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Крестьянникова Анастасия
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Крестьянинов Иван
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Горбачёва Мария Ивановна
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
1910
Сын: Крестьянинов Василий Иванович
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
21.04.1912
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1917
Сын: Крестьянинов Владимир Иванович
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестьянников Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1951