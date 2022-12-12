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Крестьянинов Иван Спиридонович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1873

Дата смерти

1951

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1873

Отец: Крестьянинов Спиридон Назарович

Мать: Крестьянинова Пелагия Евфремовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Крестьянникова Анастасия

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Крестьянинов Иван

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Горбачёва Мария Ивановна

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крестьянинов Василий Иванович

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Крестьянинов Константин

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1917

Сын: Крестьянинов Владимир Иванович

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянников Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Мать ребёнка: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Смерть
1951
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