Крестьянников Дмитрий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестьянников Дмитрий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крестьянинов Иван Спиридонович

Мать: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянинов Алексей Дмитриевич

Мать ребёнка: Крестьянникова Полина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянников Василий Дмитриевич

Мать ребёнка: Крестьянникова Полина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянникова Полина

Смерть
Неизвестно
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