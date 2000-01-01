Крестьянников Дмитрий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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- ИсточникиИсточники
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестьянинов Алексей Дмитриевич
Мать ребёнка: Крестьянникова Полина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестьянников Василий Дмитриевич
Мать ребёнка: Крестьянникова Полина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крестьянникова Полина
Смерть
Неизвестно