Крестьянникова Полина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестьянникова Полина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянинов Алексей Дмитриевич

Отец ребёнка: Крестьянников Дмитрий Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянников Василий Дмитриевич

Отец ребёнка: Крестьянников Дмитрий Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестьянников Дмитрий Иванович

Смерть
Неизвестно