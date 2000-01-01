Крестьянников Василий Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестьянников Василий Дмитриевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Жена

Дети

Скрыто настройками приватности
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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Крестьянников Дмитрий Иванович

Мать: Крестьянникова Полина

Рождение ребёнка
1959

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянникова Александра

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянникова Александра

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянникова Александра

Смерть
Неизвестно
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