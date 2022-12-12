Крестьянинова (Бахарева) Евдокия Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крестьянинова (Бахарева) Евдокия Георгиевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1875

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875

Отец: Бахирев Георгий Ефремович

Мать: Бахирева Ксения Протасовна

Рождение ребёнка
1893

Дочь: Крестьянникова Анастасия

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896

Сын: Крестьянинов Иван

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
01.04.1904

Дочь: Горбачёва Мария Ивановна

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
1910

Сын: Крестьянинов Василий Иванович

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
21.04.1912

Сын: Крестьянинов Константин

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1917

Сын: Крестьянинов Владимир Иванович

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Крестьянников Дмитрий Иванович

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ольга

Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Крестьянинов Иван Спиридонович

Смерть
Неизвестно
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