Крестьянинова (Бахарева) Евдокия Георгиевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1875
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1875
Рождение ребёнка
1893
Дочь: Крестьянникова Анастасия
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Ряхово, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
1896
Сын: Крестьянинов Иван
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
01.04.1904
Дочь: Горбачёва Мария Ивановна
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
1910
Сын: Крестьянинов Василий Иванович
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
21.04.1912
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Петушки, Петушинский муниципальный район, Владимирская область
Рождение ребёнка
22.07.1917
Сын: Крестьянинов Владимир Иванович
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Крестьянников Дмитрий Иванович
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ольга
Отец ребёнка: Крестьянинов Иван Спиридонович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно