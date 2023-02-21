Бахирева Ксения Протасовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1836
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836
Отец: Протасий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Отец ребёнка: Бахирев Георгий Ефремович
Рождение ребёнка
22.07.1878
Отец ребёнка: Бахирев Георгий Ефремович
Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно