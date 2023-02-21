Бахирева Ксения Протасовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бахирева Ксения Протасовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1836

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1836

Отец: Протасий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Отец ребёнка: Бахирев Георгий Ефремович

Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Бахирев Прохор Егорович

Отец ребёнка: Бахирев Георгий Ефремович

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бахирев Георгий Ефремович

Смерть
Неизвестно
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