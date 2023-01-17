Бахирев Георгий Ефремович
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.03.1837
Дата смерти17.03.1896
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1837
Отец: Бахирев Ефрем Павлович
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Крестьянинова Евдокия Георгиевна
Мать ребёнка: Бахирева Ксения Протасовна
Рождение ребёнка
22.07.1878
Мать ребёнка: Бахирева Ксения Протасовна
Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
17.03.1896