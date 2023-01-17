Бахирев Георгий Ефремович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБахирев Георгий Ефремович

Бахирев Георгий Ефремович

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.03.1837

Дата смерти

17.03.1896

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.03.1837

Отец: Бахирев Ефрем Павлович

Мать: Бахирева Мария Корниловна

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Мать ребёнка: Бахирева Ксения Протасовна

Рождение ребёнка
22.07.1878

Сын: Бахирев Прохор Егорович

Мать ребёнка: Бахирева Ксения Протасовна

Симаково, Камешковский муниципальный район, Владимирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бахирева Ксения Протасовна

Смерть
17.03.1896
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close