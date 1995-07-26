Крестьянинов Василий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1910
Дата смерти03.07.1950
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910
Рождение ребёнка
1933
Сын: Крестьянинов Юрий Васильевич
Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
12.02.1939
Сын: Крестьянинов Анатолий Васильевич
Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
1944
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна
Рождение ребёнка
03.06.1950
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.07.1950