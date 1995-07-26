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Крестьянинов Василий Иванович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1910

Дата смерти

03.07.1950

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1910

Отец: Крестьянинов Иван Спиридонович

Мать: Крестьянинова Евдокия Георгиевна

Рождение ребёнка
1933

Сын: Крестьянинов Юрий Васильевич

Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
12.02.1939

Сын: Крестьянинов Анатолий Васильевич

Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
03.06.1950

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянинова Мария Матвеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянинова Мария Матвеевна

Смерть
03.07.1950
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