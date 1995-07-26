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Крестьянинов Анатолий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1939

Дата смерти

26.07.1995

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

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Дети

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Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1939

Отец: Крестьянинов Василий Иванович

Мать: Крестьянинова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
26.07.1995
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