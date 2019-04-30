Крестьянинов Юрий Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1933
Дата смерти30.04.2019
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестьянинова ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Крестьянинова ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Крестьянинова ?
Смерть
30.04.2019