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Крестьянинов Юрий Васильевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1933

Дата смерти

30.04.2019

Пол

Мужской

Отец

1910 г.р.

Мать

1909 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1933

Отец: Крестьянинов Василий Иванович

Мать: Крестьянинова Мария Матвеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянинова ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Крестьянинова ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крестьянинова ?

Смерть
30.04.2019
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