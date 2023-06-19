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Ибаев Василий Никифорович

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

16.04.1879 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1849 г.р.

Мать

Вычислено 1850 г.р.

Жена

1884 г.р.

Дети

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879 ст.

Отец: Никифор Иванов

Мать: Акулина Трофимова

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Крещение
18.04.1879 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: государственный крестьянин деревни Евлева Алексей Иванов и крестьянская девица Авдотья Осипова.
Бракосочетание
21.02.1907 ст.

Жена: Анна Кондратьева

Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.

Дочь: Гликерия Васильева

Мать ребёнка: Анна Кондратьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.07.1914 ст.

Сын: Николай Васильев

Мать ребёнка: Анна Кондратьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно