Ибаев Василий Никифорович
Место рождения
Дата рождения16.04.1879 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1879 ст.
Отец: Никифор Иванов
Мать: Акулина Трофимова
Крещение
18.04.1879 ст.
Федотово, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: государственный крестьянин деревни Евлева Алексей Иванов и крестьянская девица Авдотья Осипова.
Бракосочетание
21.02.1907 ст.
Жена: Анна Кондратьева
Бурды, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.10.1911 ст.
Дочь: Гликерия Васильева
Мать ребёнка: Анна Кондратьева
Рождение ребёнка
23.07.1914 ст.
Сын: Николай Васильев
Мать ребёнка: Анна Кондратьева
Смерть
Неизвестно