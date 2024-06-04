Степанида Васильева
Место рождения
Дата рождения04.11.1918 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918 ст.
Отец: Ибаев Василий Никифорович
Мать: Анна Кондратьева
Родители: гражданин д. Евлева Василий Никифоров и его законная жена Анна Кондратьева, православные.
Крещение
11.11.1918 ст.
Нижнее Бишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: гражданин д. Евлева Харитон Сергиев и гражданская жена Матрона Петрова.
Смерть
Неизвестно