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Степанида Васильева

Место рождения

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

04.11.1918 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1879 г.р.

Мать

1884 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ДИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.11.1918 ст.

Отец: Ибаев Василий Никифорович

Мать: Анна Кондратьева

Евлево, Тукаевский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Родители: гражданин д. Евлева Василий Никифоров и его законная жена Анна Кондратьева, православные.
Крещение
11.11.1918 ст.
Нижнее Бишево, Заинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Восприемники: гражданин д. Евлева Харитон Сергиев и гражданская жена Матрона Петрова.
Смерть
Неизвестно

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